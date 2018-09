Elle s'invente un mari pompier pour s'enrichir

#breakingnews #enews Ashley Bemis Faked Firefighter husband Existence to get Donations https://t.co/yB9Z9ZLT5x— Daily Entertainment (@dailyenews) 11 septembre 2018

Une Californienne fait l'objet d'une enquête après avoir imaginé un scénario tordu dans le but de se faire de l'argent. Ashley Bemis, 28 ans, a fait semblant d'être la femme d'un certain Shane Goodman, pompier. Alors que les incendies faisaient rage dans la région, la jeune femme a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux et auprès du voisinage. «J'ai reçu un SMS de Shane, il me dit que c'est plus ou moins l'enfer sur terre là-bas», avait-elle écrit sur Facebook. En réponse, l'Américaine a reçu toutes sortes de dons, comme des couvertures, des chaussettes ou encore de la nourriture. La totalité de cet élan de générosité s'élevait à 11 000 dollars, selon le «Los Angeles Times».

Suspicieux, un employé du service du feu californien a voulu vérifier dans une base de données interne si Shane Goodman faisait bel et bien partie de l'équipe. En fait, il n'existait pas et Ashley revendait les cadeaux qu'elle recevait. D'après Carrie Braun, porte-parole du bureau du shérif du comté d'Orange, les enquêteurs ont interrogé la jeune femme ainsi que certaines de ses victimes. Les autorités ont appelé les autres personnes s'étant fait avoir par Ashley à les contacter.

Il semble que l'Américaine n'en est pas à son coup d'essai. «Nous avons trouvé des preuves en lien avec d'autres tromperies, notamment plusieurs fausses grossesses ou des baby showers», explique Carrie Braun. Une information confirmée par Shannon, une ancienne camarade de lycée d'Ashley, qui affirme que la jeune femme a fait semblant d'être enceinte durant sa scolarité.

disgusting ~ Ashley Bemis accused of running a scheme to bilk thousands from neighbors who wanted to help firefighters battling the #HolyFire. Detectives say more victims could be out there: https://t.co/qQ818Wu75s— ????‍♀️ kiki ????‍♀️ (@heyjdey) 11 septembre 2018

«Il y avait beaucoup de doutes, mais elle jouait tellement bien la comédie qu'assez de personnes l'ont crue et ont fini par lui organiser une fête. Ensuite, la trahison a éclaté au grand jour», raconte-t-elle à Inside Edition. Pour l'heure, Ashley n'a pas été arrêtée, ni mise en examen.

(L'essentiel/joc)