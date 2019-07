Un séisme s'est produit au large de la Crète

Un altro terremoto in Grecia, forte scossa a Creta https://t.co/6Pq127QDod pic.twitter.com/qK9b0GKBZg — Gds.it (@GDS_it) July 31, 2019

Ni victimes ni dégâts importants n'ont été rapportés dans un premier temps après ce séisme qui a eu lieu à 4h40 GMT à une profondeur de 66 km et à 33km au sud de Héraklion, chef-lieu de l'île grecque.

Il a été ressenti sur d'autres îles de la mer Egée, sans que des dégâts ne soient signalés. En raison de sa profondeur, «ce tremblement de terre n'inquiète pas les sismologues», ont rapporté des experts à la radio Skaï.

Séismes fréquents

Il intervient douze jours après le séisme du 19 juillet près d'Athènes qui avait été fortement ressenti dans la capitale en pleine saison touristique. Il avait fait un blessé léger et avait fortement perturbé les lignes téléphoniques. La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents, le plus souvent sans faire de victimes.

En juillet 2017, un séisme de magnitude 6,7 sur l'île de Kos, dans la mer Egée, avait provoqué la mort deux personnes et d'importants dégâts. En 1999, 143 personnes avaient péri dans un séisme de magnitude 5,9 à Athènes et dans sa région.

(L'essentiel/afp)