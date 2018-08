Un chef de bureau de vote assassiné par balles

Les Maliens ont participé dimanche sans enthousiasme au second tour de la présidentielle qui devrait consacrer à nouveau Ibrahim Boubacar Keïta. Le scrutin a été marqué par des accusations de fraude et des violences au cours desquelles un agent électoral a été tué au sud de Tombouctou, dans la localité d'Arkodia. L'homme a été tué par balles par des jihadistes présumés, venus «interdire le vote».

Dans cette même région, où les groupes islamistes frappent régulièrement face à un État absent, «des hommes armés sont venus et ont emporté tout le matériel électoral au bord du fleuve et l'ont incendié», a expliqué un habitant du village de Kiname. La «menace sécuritaire» a ainsi empêché ou perturbé le vote dans «au moins une centaine» de bureaux, selon les quelque 2 000 observateurs du Pool d'observation Citoyenne du Mali (POCIM).

Au premier tour, le 29 juillet, quelque 250 000 Maliens n'avaient pas pu voter en raison des violences. Cette fois, quelque 36 000 militaires maliens, soit 6 000 de plus qu'au premier tour, étaient mobilisés pour sécuriser le scrutin avec l'aide des Casques bleus de la Minusma, des forces françaises de l'opération Barkhane et, dans le Nord, où l'État est peu ou pas présent, de groupes armés signataires de l'accord de paix. Le président-candidat et son adversaire se sont livrés à une passe d'armes sur la fraude électorale.

