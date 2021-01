Et pendant ce temps sur les plages d'Australie...

Des plages bondées, l'alcool qui coule à flots et des personnes en maillot de bain qui font la fête jusqu'au bout de la nuit. Vu du Luxembourg et du reste de l'Europe, ce type de scènes relève de la science-fiction, alors que la crise du Covid-19 continue de faire des ravages, tant sur le plan sanitaire qu'économique.

Une fête qui ne fait pas l’unanimité



L'«Australie Day» n'est pas célébré par tous les habitants du pays. Des milliers d’Australiens ont manifesté à Sydney, en dépit des restrictions de rassemblement décidées contre le coronavirus, et ce pour protester contre la fête nationale commémorant l’arrivée des premiers colons britanniques en 1788, une célébration qu’ils considèrent comme une insulte aux populations indigènes.

Pourtant bien réelles, ces images viennent d'Australie, à plus de 16 000 km du Grand-Duché, où les habitants célèbrent l'«Australia Day», la fête nationale qui commémore l'arrivée de la première flotte européenne. En plein été austral avec des températures avoisinant les 30 °C, des milliers de jeunes Australiens en ont profité pour investir les stations balnéaires et boire jusqu'à plus soif, sans la moindre distanciation sociale...

Aucune contamination en 9 jours

Et le Covid dans tout ça? Le pays-continent de 25 millions d'habitants semble avoir relégué la pandémie au stade de «lointain souvenir». D'après l'université Johns Hopkins, l'Australie n'a enregistré que 3 cas nouveaux cas de coronavirus au cours de la dernière semaine, et aucune transmission à l'intérieur du pays en 9 jours.

Pour mémoire, l’Australie a mis en place un confinement national pendant plus de cinq mois, fermant également ses frontières. En 2021, le pays n’accueillera probablement pas de voyageurs étrangers. Une manière de se protéger contre une éventuelle réintroduction du virus, et en particulier des variants plus contagieux.

Signe de cette prudence qui reste de mise au niveau des autorités, un confinement express avait été décrété au début du mois à Brisbane, après qu'un employé d'un hôtel accueillant des personnes en quarantaine eut contracté la souche du variant britannique.

(th/L'essentiel)