Le 1er réacteur nucléaire EPR entre en service

Raccordé en juin avec succès au réseau électrique chinois, le premier des deux réacteurs EPR construits à Taishan, dans la province du Guangdong, a depuis passé toute une phase d'essais et de simulations d'incidents, et a été déclaré prêt à entrer en service jeudi soir, ont précisé vendredi l'électricien français EDF et le chinois CGN lors d'une conférence de presse.

EDF est actionnaire à hauteur de 30% de la coentreprise chargée de construire et d'exploiter le réacteur. Les groupes chinois CGN et Yuedian sont actionnaires respectivement à hauteur de 51% et de 19%. Le réacteur «a réuni l'ensemble des conditions de sa mise en service commerciale. C'est un jalon majeur de la coopération d'EDF avec CGN (...) et démontre que la technologie EPR est une promesse d'avenir pour l'ensemble des technologies nucléaires», a estimé Fabrice Fourcade, président d'EDF Chine.

Un second réacteur opérationnel en 2019

«Le succès du projet montre la performance technologique de l'EPR. C'est une technologie totalement fiable», a renchéri Guo Limin directeur général de la coentreprise franco-chinoise Taishan Nuclear Power Joint Venture Company. L'EPR, d'une puissance de 1 750 MW, se fonde sur la technologie des réacteurs à eau sous pression, la plus utilisée dans le monde.

Le président du conseil d'administration de la coentreprise, Gao Ligang s'est pour sa part félicité de «40 ans de coopération franco-chinoise dans l'électro-nucléaire», rappelant que cette coopération avait commencé avec la centrale de Daya Bay, dont la construction avait démarré en 1985. La construction du premier réacteur EPR de Taishan avait commencé en 2009, le troisième à être mis en chantier dans le monde. Le second réacteur du site devrait être opérationnel en 2019.

(L'essentiel/afp)