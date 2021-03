«Le ver géant essayait de rentrer dans le motel»

A plague of mice has been tormenting residents and farmers for a number of weeks in Australia.



L'Australie a été en proie à des inondations importantes en Nouvelle-Galles du Sud, cette semaine. Des pluies torrentielles qui ont poussé les habitants à quitter leur domicile. Mais les humains ne sont pas les seuls à avoir migré pour survivre. Des milliers d'animaux, serpents, araignées et souris sont sortis de Terre pour se réfugier.

Les bestioles se sont même approchées des domiciles, et certains résidents ont fait des découvertes pour le moins terrifiantes. Ainsi, plusieurs milliers d’araignées se sont réfugiées en hauteur dans des résidences comme le montre cette vidéo.

Flooding in New South Wales, Australia has brought all the spiders scurrying out to avoid drowning.

Tout aussi spectaculaire, une invasion de souris dans une ferme. Terrorisés, les rongeurs ravagent les cultures et les habitations. «Il y a 20 millions de souris ici, c'est plus que la population d'une grande ville. Chaque fois que vous ouvrez un tiroir, vous pouvez en trouver une. Vous êtes sur votre bureau et vous voyez une souris courir», témoigne un universitaire australien.

Et que dire des vers géants qui ont émergé à la surface suite aux inondations. «J'en ai aperçu un énorme qui essayait de passer sous la porte en se contractant. Incroyable», a témoigné le gérant d'un motel. «Mais pas d'inquiétude, tous les pensionnaires vont bien, le ver aussi!».

A huge earthworm has been rescued while trying to escape floodwater on #TamborineMountain.



(th/L'essentiel)