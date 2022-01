Il étrangle son petit ami pour un jeu vidéo

Un drame est survenu jeudi dernier dans un appartement de Pontiac, dans le Michigan. Docquen Watkins, 31 ans, a appelé la police et expliqué s’être disputé avec son petit ami. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont retrouvé Rory Teasley étendu sur le canapé. Son compagnon a assuré aux officiers qu’il dormait, alors qu’il était en réalité inconscient et qu’il ne respirait plus.

Selon un rapport de police, le couple était en train de jouer au jeu vidéo «Overwatch» quand une altercation a éclaté. Watkins a alors étranglé son compagnon de 28 ans, dont il partageait la vie depuis dix ans. La mort du jeune homme a été déclarée à son arrivée à l’hôpital.

