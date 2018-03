Un scandale sexuel touche le comité Miss Venezuela

Eclaboussé par un scandale sexuel, le concours Miss Venezuela a été suspendu. D'anciennes participantes accusent d'autres candidates d'avoir reçu de l'argent ou des cadeaux d'hommes d'affaires et de membres du gouvernements en échange de faveurs sexuelles. Les organisateurs de l'événement ont annoncé qu'une enquête interne était en cours, selon la BBC.

L'affaire a éclaté après l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent et de corruption en lien avec la compagnie pétrolière publique du Venezuela PDVSA. Plusieurs personnes avaient alors été arrêtées. Dans la foulée, une guerre a éclaté sur les réseaux sociaux entre d'anciennes participantes au concours de beauté. Des jeunes femmes ont accusé leurs ex-concurrentes d'avoir profité de la corruption au gouvernement pour se faire offrir des voitures ou des vacances en échange de parties de jambes en l'air. Sur Instagram, Rocio Higuera et Annarella Bono ont notamment passé un certain temps à s'insulter. Sthefany Gutierrezne s'est pas exprimée sur la polémique.

Dans un communiqué, les organisateurs du concours ont annoncé que «tous les castings pour Miss et Mister Venezuela étaient temporairement suspendus». Ils vont également revoir le règlement et la structure de la compétition et envisager la création d'un nouveau comité. «Notre organisation s'engage à défendre les droits et l'autonomie de nos concurrentes, ce qui a toujours été un symbole de force pour les femmes vénézuéliennes», ont écrit les organisateurs. Le Venezuela est l'un des pays les plus couronnés lors des concours internationaux de beauté. Le pays compte sept titres de Miss Univers et six victoires à Miss Monde.

