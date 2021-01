«Bâclée» et raciste: la une de «Vogue» fait polémique

Si certains voient juste le sourire franc et déterminé d’une femme moderne qui a gravi les marches une à une pour arriver à la vice-présidence de la première démocratie du monde, d’autres dénoncent une couverture faite «à la va-vite», sans respect ni réflexion, voire raciste. La prochaine une de Vogue, à peine dévoilée sur les réseaux sociaux, a déjà fait couler beaucoup d’encre.

On y voit Kamala Harris, en jean noir sobre, chaussée de baskets, devant des rideaux de soie rose sur un fond vert. «Bâclée» pour de nombreux internautes qui dénoncent une forme d’irrespect pour la future vice-présidente des États-Unis. «Les Kardashian sont plus respectés par Anna Wintour (rédactrice en chef du magazine depuis 1988, NDLR) que des vice-présidents élus», s’est exclamée une internaute.

Certains assurent même que la peau de la quinquagénaire semble avoir été blanchie, ce que le magazine a démenti formellement. Pour un journaliste du New York Times, le photographe n’a pas trouvé le bon éclairage: «Quel raté. Anna Wintour ne doit pas avoir d'ami ou de collègue noir».

What a mess up. Anna Wintour must really not have Black friends and colleagues. https://t.co/8oCpEPkltU