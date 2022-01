Bousculade meurtrière devant un stade à Yaoundé

Une bousculade a fait huit morts et une cinquantaine de blessés lundi soir devant un stade de Yaoundé, avant un match de Coupe d’Afrique des nations entre le Cameroun et les Comores, selon les autorités. «Huit décès sont enregistrés», dont celui d’un enfant, a indiqué le ministère dans un rapport que s’est procuré l’AFP. Un premier bilan fourni plus tôt par la télévision publique camerounaise faisait état d’une «demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés».

Selon le ministère de la Santé, la bousculade s’est produite à l’entrée sud du stade d’Olembé à Yaoundé. Les victimes ont été «immédiatement transportées» à bord d’ambulances mais «le trafic routier intense, a ralenti le transport», selon le rapport.

Enquête

Un bébé aurait également été piétiné par la foule, toujours à l’extérieur du stade, au moment du contrôle du pass sanitaire, selon le ministère de la Santé. Le nourrisson, «immédiatement extirpé et conduit à l’hôpital général de Yaoundé» se trouve dans un état «médicalement stable», a précisé le ministère. Selon les autorités sanitaires, une cinquantaine de personnes ont été blessées, dont deux personnes polytraumatisées et deux autres souffrant de traumatismes crâniens.

La CAF, qui organise la compétition phare du continent, a dépêché son secrétaire général «au chevet des victimes admises dans les hôpitaux de Yaoundé», selon un communiqué. «La CAF enquête actuellement sur la situation afin d’obtenir plus de détails sur ces incidents», a poursuivi la Confédération.

