Un rare séisme secoue la Caroline du Nord

Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,1 a secoué dimanche la Caroline du Nord, un évènement rare dans cet Etat du sud-est des Etats-Unis où les immeubles ont tremblé mais aucun blessé ou dégât majeur n'a été immédiatement rapporté.

L'observatoire américain USGS a précisé que le séisme s'était produit à 8h07 (14h07 en Suisse) à une profondeur de 3,7 km, et que son épicentre se trouvait près de la ville de Sparta, près de la chaîne des Appalaches.

«Les tremblement de terre importants sont relativement rares dans cette région», a souligné l'USGS. «Au 20e siècle, un seul séisme d'une magnitude supérieure à 5 s'est produit à 100 km de celui-ci, dans les Great Smoky Mountains, en 1916».

The August 9th, 2020 M 5.1 earthquake near Sparta, North Carolina, occurred as a result of oblique-reverse faulting in the upper crust of the North American plate. https://t.co/e6EJR9N9eb pic.twitter.com/vSiAxd7vjF