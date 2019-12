Une course-​​poursuite folle a fait 4 morts

Chilling cell video from right in the middle of the shootout today. Drivers taking cover with police as they return fire on 2 gunman who kidnapped a UPS driver. Easily hundreds of rounds fired. Both suspects, the UPS driver, and an innocent bystander in their car were killed. pic.twitter.com/kTOy4cEpG1– ?? ?? (@SuttaCBSMiami) December 6, 2019

La police américaine a pris en chasse une camionnette dérobée par deux cambrioleurs en pleine heure de pointe en banlieue de Miami jeudi soir, course-poursuite qui s'est achevée par une fusillade, entraînant la mort de quatre personnes, dont les deux suspects, ont annoncé les autorités. Il était environ 16h15 heure locale (22h15 au Luxembourg), lorsque deux individus ont cambriolé une bijouterie de Coral Gables, dans le sud de Miami.

«Alors que les suspects quittaient les lieux, ils ont dérobé un camion UPS et enlevé son chauffeur», a déclaré George Piro, un agent du FBI, lors d'une conférence de presse. S'en est suivie une course-poursuite de plusieurs kilomètres, avec de nombreux véhicules de police lancés à la chasse de la camionnette marron qui se faufilait entre les voitures. Des coups de feu ont été échangés entre les forces de l'ordre et les suspects lorsque leur véhicule dérobé s'est retrouvé pris dans les bouchons aux alentours de 17h30, près de Miramar, à 40 kilomètres de la bijouterie.

#USA La poursuite de la police s'est termiée par un échange de coups de feu tirés sur Miramar Parkway, juste à l'ouest de #Flamingo.#UnitedStates#Shootingpic.twitter.com/6n8br7D7XY– Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) December 6, 2019

Additional released cell phone video of a shootout in Miramar, Florida of alleged robbery suspects firing on police officers at the termination of a pursuit. pic.twitter.com/G8O0cmFxSs– Sgt.Helper (@1Cycle20) December 6, 2019

Mort de deux innocents

Les «deux suspects armés» sont décédés et deux «innocents» ont également perdu la vie, a rapporté George Piro, expliquant qu'il s'agissait du chauffeur enlevé et d'un passant. La police de Miramar avait précisé un peu plus tôt sur Twitter qu'aucun membre des forces de l'ordre n'avait été tué.

Cette course-poursuite spectaculaire a été retransmise en direct à la télévision, filmée depuis des hélicoptères. Des images montraient la camionnette rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, portes arrières ouvertes, avec des véhicules de police à sa poursuite.

Update: We can confirm we do NOT have any law enforcement fatalities.– Miramar Police (@MiramarPD) December 5, 2019

(L'essentiel/nxp/afp)