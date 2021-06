L'US Navy provoque un séisme dans l'Atlantique

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier? Watch footage from #USSGeraldRFord 's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! ???? #ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1

Mené au large de la côte est des États-Unis, le premier «événement explosif» du bâtiment a provoqué une détonation mesurée comme un séisme d'une magnitude de 3,9 par l’US Geological Survey. Ces tests sont réalisés afin d'éprouver la capacité des navires à résister à de violentes attaques.

Si les navires de guerre dits "classiques" sont régulièrement soumis à ce genre de tests, le dernier porte-avions à l'avoir éprouvé est l'USS Theodore Rossvelt en 1987. L'US Navy a indiqué que ces tests explosifs étaient réalisés dans le respect du monde marin.

L'USS Gerald R. Ford fait partie des onze porte-avions que compte la marine américaine. Livré en 2017, il devrait être opérationnel en 2022.

#Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! The leadership and crew demonstrated #NavyReadiness fighting through the shock, proving our warship can "take a hit" and continue our mission on the cutting edge of #NavalAviation!@USNavy @NAVSEA pic.twitter.com/dAmh70n509