Les Indonésiens aux urnes, Widodo favori

Les Indonésiens votent mercredi, des jungles de Borneo à la mégalopole de Jakarta, pour élire le président du pays comptant la plus importante population musulmane au monde. Le scrutin oppose le président sortant Joko Widodo, vu comme un musulman modéré dans un pays où l'islam conservateur progresse, à l'ex-général Prabowo Subianto qui veut diriger le pays avec une plus grande poigne.

Les premiers bureaux de vote ont ouvert dans la province de Papouasie, dans l'est du pays peu après 7h locales (minuit dans la nuit de mardi à mercredi au Luxembourg) puis dans le reste du pays, ont constaté les journalistes de l'AFP. Plus de 190 millions d'Indonésiens étaient appelés aux urnes jusqu'à 13h locales (8h au Luxembourg).

Avec un nombre record de 245 000 candidats en lice pour la présidence, les parlements nationaux et locaux, l'Indonésie organise l'élection la plus importante de son histoire et la plus complexe. «Je suis très heureuse parce que je peux toujours voter à mon âge avancé. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de bulletins de vote», a remarqué Suparni, une femme de 79 ans à Merauke en Papouasie, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un nom.

Sécurité renforcée

La sécurité a été renforcée dans cette province montagneuse en raison d'un mouvement indépendantiste et au total deux millions de soldats et de policiers surveillent les opérations de vote. A Bali, un électeur de 65 ans, I Gusti Ketut Sudarsa, se montrait enthousiaste après avoir voté: «Ca n'arrive qu'une fois tous les cinq ans, donc nous devons faire usage de notre droit de vote». «Cela va déterminer la direction de notre nation», souligne-t-il.

Les derniers sondages avant le scrutin donnaient l'avantage à Joko Widodo, le président sortant de 57 ans avec une dizaine de points de pourcentage d'avance face à son adversaire, l'ex-général Prabowo Subianto, âgé de 67 ans. L'opposition, qui a fait une campagne empreinte de nationalisme, a prévenu qu'elle pourrait contester les résultats en cas de fraude et a évoqué des manifestations. Le candidat d'opposition s'est déclaré «très confiant» après avoir voté à Bogor, au sud de la capitale. En 2014, le président surnommé «Jokowi» avait remporté l'élection de justesse devant le même adversaire, qui avait contesté les résultats en justice avant de s'incliner.

