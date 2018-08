Les pompiers progressent contre les feux

Le radoucissement des températures observé en Californie a fourni aux pompiers l'opportunité de progresser contre les principaux incendies qui ravagent l'État de l'ouest américain, ont annoncé lundi les autorités. Ces feux ont déjà tué huit personnes. Ils ont aussi détruit des milliers de logements, ont ravagé plus de 23 000 kilomètres carrés, selon des chiffres des services de lutte contre les incendies.

Quelque 110 incendies majeurs continuent toutefois de parcourir l'ouest des États-Unis. Lundi, l'incendie Carr, qui a brûlé à lui seul 82 000 hectares, était maîtrisé à 61%, selon les services californiens des forêts et des feux. À 160 km de là, les soldats du feu maîtrisaient 68% du Mendocino Complex.

Cary Wright, porte-parole des services des forêts et des incendies a toutefois souligné que si l'amélioration de la situation était une bonne nouvelle, elle ne signait pas pour autant la fin de la saison des incendies. «Pour beaucoup, ce sera déterminé par la sécheresse, par Mère nature, par les vents que nous subirons», a déclaré Cary Wright. «Avec des précipitations basses, des chaleurs élevées et une humidité basse, la saison des incendies peut s'étirer encore longtemps».

Quatorze des vingt feux les plus destructeurs en superficie de la Californie se sont produits depuis 2003, une période qui a connu certaines des années les plus chaudes et les plus sèches de l'histoire des États-Unis. Le Congrès a consacré un budget de 2 milliards de dollars à la lutte contre les incendies pour l'année fiscale 2018. L'État de Californie a octroyé 200 millions de dollars.

