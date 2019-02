Des crocodiles aperçus dans les rues inondées

L'armée australienne a été déployée dans certaines zones du nord-est de l'Australie, pour faire face aux inondations. Les militaires, qui ont distribué 70 000 sacs de sable, ont utilisé lundi des véhicules amphibies pour aller récupérer des habitants équipés de lampes frontales et perchés sur le toit de leur maison, alors qu'un déluge s'abattait sur l'Etat du Queensland. Le nord tropical de l'immense île-continent est habitué en cette saison aux pluies de mousson. Mais les précipitations des derniers jours sont largement supérieures aux normales, notamment dans la ville côtière de Townsville.

Les autorités ont été contraintes dimanche d'ouvrir les vannes contre les inondations, libérant des torrents d'eau. «Nous n'avons jamais vu autant d'eau de toute notre vie», a déclaré Gabi Elgood, journaliste d'une radio locale. Et pour les habitants privés de courant, les inondations ne sont pas la seule menace. Le Townsville Bulletin a rapporté que des crocodiles marins avaient été repérés dans des rues inondées, d'où l'avertissement des autorités: n'approchez pas.

«Tous les cent ans»

«Si l'idée de vous retrouver face à face avec un crocodile ne suffit pas à vous en dissuader, avant d'aller jouer dans l'eau, vous devez toujours avoir à l'esprit que vous pourriez être en train de patauger au milieu des excréments de votre voisin», a prévenu la police du Queensland dans un communiqué. De telles précipitations, «ce n'est pas un événement qui survient tous les 20 ans, c'est un événement qui survient tous les 100 ans», avait déclaré samedi la Première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk.

Le Bureau australien de la météorologie avait mis en garde dimanche contre de nouvelles pluies et le risque de tornades et de vents violents dans les jours à venir.

Literal wild scenes in Townsville tonight This was snapped by a Mundingburra resident a short while ago. Latest on floods here: https://t.co/tmMbXQaPuc #townsvillefloods pic.twitter.com/I2U4Jh4CcM — Clare Armstrong (@ByClare) 3 février 2019

You could almost surf over the Aplins Weir in Townsville, the water is running so fast. The latest @9NewsQueensland pic.twitter.com/2Vfgxf0TOz — Melissa Downes (@9MelissaDownes) 4 février 2019

The @AustralianArmy @QldPolice effort is incredible, these guys have not stopped and say they’ll be making sure every person is safe before they even consider it. @WINNews_TVL #bigwet #townsville pic.twitter.com/0sQjpWGq7J — kate.banville (@katebanville) 4 février 2019

(L'essentiel/afp)