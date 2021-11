Curtis est né à 21 semaines et a survécu, un record

Curtis est devenu le plus grand prématuré au monde à avoir survécu: il est né à 21 semaines alors qu'une grossesse arrive en principe à terme au bout de 40 semaines. Sa mère, Michelle Butler, a donné naissance à des jumeaux, Curtis et C'Asya, mais la petite fille est malheureusement décédée un jour plus tard.

À sa naissance, Curtis pesait 420 grammes et ses chances de survie étaient proches de zéro mais le petit garçon s'est montré combatif. Il est aujourd'hui en bonne santé même s'il a besoin d'un apport en oxygène et d'une sonde d'alimentation.

