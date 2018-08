Sa mère lui dit d'arrêter de manger, elle meurt

Viktoria pesait moins de 30 kilos lorsqu'elle est décédée à son domicile à Krasnokamsk, en Russie. L'adolescente de 14 ans avait arrêté de s'alimenter et souffrait de malnutrition, selon les enquêteurs.

Pour les forces de l'ordre, si Viktoria en est arrivée là, c'est avant tout à cause de sa mère. En effet, celle-ci aurait fait croire à sa fille qu'elle était gravement malade et que c'était seulement en arrêtant de manger qu'elle pourrait guérir. Une amie de l'adolescente s'est confiée au Daily Mail: «Sa mère lui avait fait croire qu'elle avait le cancer et le diabète et que manger deux fois par semaine, c'était bien assez pour sa santé».

Interrogée par la justice, la mère de 37 ans a nié les faits. Elle a expliqué que sa fille avait décidé d'arrêter de se nourrir après avoir été traitée de «grosse» par d'autres jeunes. «J'ai ensuite essayé de la persuader de se remettre à manger, mais elle ne voulait pas m'écouter», a-t-elle encore ajouté. Ses arguments n'ont pas convaincu la police, puisqu'elle est aujourd'hui accusée d'infanticide.

(L'essentiel/dri)