Deux avions de l'armée américaine se percutent

«Des avions et des navires de l'armée américaine et des Forces d'auto-défense japonaises recherchent ceux qui manquent encore», a déclaré le ministre japonais de la Défense. Les deux avions de l'armée, appartenant au corps des Marines, se sont percutés lors d'une opération de ravitaillement en vol, selon l'armée américaine. Les avions impliqués sont un chasseur F/A-18, avec deux membres à bord, et un avion de ravitaillement KC-130 avec cinq occupants.

Une personne, qui se trouvait dans le chasseur, a déjà été secourue a souligné le ministre, ajoutant que les Forces d'autodéfense japonaises (SDF) avaient mobilisé neuf avions et trois navires pour les opérations. Le soldat «est actuellement examiné par les autorités médicales compétentes sur la base d'Iwakuni», près de Hiroshima (ouest du Japon), d'où les appareils avaient décollé, ont indiqué les Marines dans un communiqué.

Un entraînement programmé

Une enquête sur les circonstances de l'événement, qui s'est produit à 2h du matin heure locale (mercredi 17h GMT) lors «d'un entraînement régulier programmé», est actuellement en cours, selon la même source. L'accident s'est produit à quelque 100 kilomètres au large du cap Muroto (60 miles), situé sur l'île de Shikoku (sud-ouest), a précisé le ministre japonais.

Les garde-côtes japonais ont parallèlement mobilisé six bateaux et un avion pour participer aux efforts de sauvetage, selon un porte-parole interrogé par l'AFP. L'armée américaine compte près de 50 000 soldats stationnés au Japon, dont environ la moitié dans l'archipel méridional d'Okinawa, et les accidents ne sont pas rares.

