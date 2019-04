Trump s'est pris pour Batman, et c'est un flop

Donald Trump voulait se donner des airs de superhéros, il va devoir revoir sa copie. Mardi, le président des Etats-Unis a publié sur Twitter un nouveau clip de campagne contenant une musique du film «The Dark Night Rises». À l'origine, la vidéo avait été postée le 4 avril sur YouTube par MateyProduction. Son titre: «Trailer du Président Donald Trump pour 2020».

Sur l'air de «Why Do We Fall», un morceau composé par Hans Zimmer, des images des opposants de Donald Trump défilaient dans ce clip. On y voyait notamment Hillary Clinton et Barack Obama. Certains moments forts du président américain, comme sa rencontre avec Kim Jong-un, étaient également mis en avant. «D'abord, ils t'ignorent, ensuite, ils se rient de toi et enfin, ils te traitent de raciste. Ton vote a prouvé qu'ils avaient tort», pouvait-on lire.

Le problème, c'est que Donald Trump n'était pas autorisé à utiliser la musique de ce film. «L'utilisation de la musique de «The Dark Knight Rises» dans ce clip de campagne n'a pas été autorisée. (...) Nous travaillons sur les moyens juridiques appropriés pour la faire retirer», a fait savoir Warner Bros au Huffington Post. Il semble que les démarches aient rapidement abouti: mercredi matin, la vidéo publiée par Donald Trump n'était plus accessible. Elle est encore visible ça et là sur YouTube, mais pour combien de temps...

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 avril 2019

(L'essentiel/joc)