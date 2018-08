114 ans de prison pour un moine bling-​​bling

Le train de vie de Wiraphon Sukphon était bien loin du dépouillement demandé aux moines: la police a saisi des biens d'un montant total de 24 millions de bahts (un peu plus de 624 000 euros), trois voitures dont une Porsche et une Mercedes-Benz, ainsi qu'une moto Harley-Davidson. Et sa photo prise dans un jet privé, grosses lunettes de soleil sur le nez, sac Louis Vuitton à ses côtés, avait fait le tour des réseaux sociaux en 2013.

Jeudi, il a été reconnu coupable de blanchiment d'argent, de fraude et d'avoir violé la loi sur la criminalité informatique pour avoir collecté des fonds en ligne, a déclaré à l'AFP un fonctionnaire du tribunal. Conformément à la loi thaïlandaise, il ne restera toutefois pas plus de 20 ans en détention, a-t-il ajouté.

Accusé de viol sur mineure

Wiraphon Sukphon, 39 ans, plus connu comme Luang Pu Nen Kham, son nom de moine, a également été condamné à restituer 28,6 millions de bahts (744 000 euros) à 29 donateurs ayant porté plainte.

Il avait été arrêté en juillet 2017 à sa descente d'avion après son extradition des États-Unis, où il avait fui en 2013 au moment où la police avait commencé à enquêter sur lui. L'ancien moine est également accusé de viol sur mineure. Un verdict dans cette affaire doit être rendu en octobre.

Quelque 95% des Thaïlandais sont bouddhistes pratiquants, un des taux les plus élevés du monde. Et le pays compte environ 300 000 moines. Mais ces dernières années le clergé du royaume a souvent fait la une des journaux dans des cas d'usage de drogue, d'ivresse, de paris douteux, de recours à des prostituées ou de corruption.

