Sa sieste de cinq heures coûte la vie à ses enfants

Un Américain de 31 ans a été arrêté à Tulsa (Oklahoma) et mis en examen pour meurtre au second degré. Dustin Dennis est accusé d’avoir laissé ses deux enfants de 3 et 4 ans mourir de chaud à l’arrière de son véhicule, samedi. L’individu a expliqué à la police qu’il s’était rendu chez un dépanneur avec sa fille et son fils vers midi, avant de rentrer chez lui pour faire une sieste.

Une vidéo tournée par un voisin montre Dennis sortir de sa camionnette et la verrouiller tout en laissant ses enfants à l’intérieur, rapporte WSMV. Après avoir dormi quatre ou cinq heures, le trentenaire est retourné à son véhicule et a retrouvé Teagan et Ryan inanimés à l’arrière. Samedi, la température flirtait avec les 33 degrés à Tulsa. L’Américain, qui avait la garde de ses enfants ce week-end-là, a emmené les corps à l’intérieur et alerté les urgences.

Impuissants, les secours n’ont pu que prononcer le décès de Teagan et Ryan. «Il n’y a pas de manière d’exprimer notre peine ou ce que ma sœur est en train de vivre. Personne ne s’attend à subir quelque chose comme ça», a écrit la tante des deux enfants sur GoFundMe.

(L'essentiel/joc)