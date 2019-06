19 morts dans l'explosion d'une voiture piégée

????????SYRIE - Au moins 14 morts, dont 4 enfants, et 28 blessés sont à déplorer à la suite d’un attentat à la voiture piégée qui a frappé la ville d’#Azaz, près de la frontière turque, ce soir (AFP). pic.twitter.com/cd63iiczaL — Le Globe (@LeGlobe_info) 2 juin 2019

Ce dernier bilan, à la hausse, a été rapporté lundi par une ONG. Un précédent bilan faisait état de 17 morts. Cette explosion a aussi fait plus de 20 blessés, a précisé Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée en Grande-Bretagne qui dispose d'un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre. Quatre enfants figurent parmi les morts, dans cette ville située au cœur d'une zone d'influence turque dans la province d'Alep, a précisé l'ONG.

«L'explosion s'est produite alors que de nombreuses personnes quittaient les prières du soir», a indiqué M. Abdel Rahmane. Quinze civils figurent parmi les victimes, et quatre corps n'ont pas été identifiés, selon lui. Cette attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, est survenue au lendemain d'une explosion similaire ayant causé la mort de 10 personnes à Raqa, ex-«capitale» du groupe État islamique (EI) dans le nord syrien.

L'attentat de Raqa a été revendiqué par l'EI. La Turquie a lancé une opération baptisée «Bouclier de l'Euphrate» en 2016, prenant le contrôle d'un territoire de plus de 2 000 km2 dans le nord de la Syrie, incluant la ville d'Azaz. Elle a chassé l'EI de cette zone, et empêché une avancée des forces kurdes. Ankara y maintient depuis des troupes et des forces de renseignement, et soutient les forces de police locales.

(L'essentiel/afp)