16 corps retrouvés après une attaque en Papouasie

La confirmation de cette attaque mortelle, visant des ouvriers travaillant à la construction de routes et de ponts pour la société indonésienne Istaka Karya, représente l'incident le plus grave depuis des dizaines d'années dans la région où une rébellion armée indépendantiste a une activité sporadique. «Les dernières informations que nous avons est que 16 corps ont été retrouvés», a indiqué le commandant militaire local, Binsar Panjaitan, à des journalistes.

Les victimes n'ont pas encore été identifiées et l'armée n'a pas donné de détail sur la façon dont ils ont été tués. Les corps ont été évacués vers la ville de Timika dans le district montagneux et reculé de Nduga, où l'attaque s'est déroulée dimanche a indiqué cette source. Le témoignage d'un survivant de l'attaque, cité par la police, avait décrit le meurtre d'au moins 19 ouvriers, dont certains ont été tués par balle et d'autres ont été égorgés.

Revendication

Quelque 15 autres employés de la société de construction Istaka Karya, qui travaillent à la construction de ponts et routes dans le cadre de la construction d'un axe trans-Papouasie, ont été évacués. Dans un message publié sur une page Facebook identifiée comme celle de l'Armée de libération nationale de l'ouest de la Papouasie (TPNPB), le groupe indique de son côté avoir tué 24 ouvriers sur les ordres du commandant régional Ekianus Kogoya.

Cette revendication n'a pas pu être confirmée indépendamment et les autorités n'ont pas confirmé combien de personnes ont été tuées.

(L'essentiel/afp)