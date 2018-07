Kim se prépare pour son rôle de première dame

On dit que Kim Kardashian établit déjà son emploi du temps comme première dame des États-Unis. Son mari, Kanye West (41 ans), a exprimé son ambition de se présenter à la présidentielle de 2024. Bien que le début de la campagne ne soit pas pour tout de suite, ça n'empêche visiblement pas Kim d'imaginer sa vie de première dame.

«Kim rêve de devenir la prochaine Michelle Obama. Même s'il faut attendre six ans avant que Kanye ne se présente, elle sait qu'elle doit commencer à se préparer en proposant d'elle une image plus sérieuse. Elle a déjà mis le plan en action et a commencé à travailler sur de nombreuses questions politiques. Elle trie les sujets sur lesquels elle veut mettre l'accent une fois que Kanye sera au pouvoir. Elle choisit aussi une nouvelle équipe pour la rejoindre à la Maison-Blanche et elle se taille une image de mère et d'épouse irréprochable», rapporte un proche du couple au Closer britannique.

Kim est prête à être prise davantage au sérieux

Après tout, Kim pourrait convaincre. On l'a vu s'entretenir avec le président Donald Trump, un ami de Kanye, afin d'obtenir la clémence pour Alice Johnson, une grand-mère dealeuse de drogue, emprisonnée à vie.

La source rapporte qu'à 34 ans, Kim est prête à être prise davantage au sérieux. «Elle ne veut pas attendre de consolider son nouveau rôle au plan mondial, où elle peut être davantage respectée, jugée à sa juste valeur et prouver qu'elle est bien plus qu'une star de la télé-réalité».

