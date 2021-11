Un enfant meurt après le concert de Travis Scott

Un petit garçon de neuf ans pris dans le mouvement de foule mortel du festival Astroworld, du 5 novembre, au Texas, a succombé à ses blessures, devenant la dixième victime de la tragédie, a annoncé un avocat des victimes, dimanche.

«Cela n'aurait pas dû être l'issue d'une sortie au concert avec leur fils, supposé être un moment de joie», a écrit Ben Crump, représentant des familles, en annonçant la mort d'Ezra Blount, qui avait été placé en coma artificiel et était entre la vie et la mort.

My heart 9 YO Ezra Blount who was trampled after falling from his fathers shoulders at AstroWorld has passed away at Texas Children’s Hospital after one week on life support. He fought hard but ultimately there was a different plan. Please raise his family in prayer #Abc13 pic.twitter.com/ThoqZ6u9Nb