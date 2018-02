Un pan de route s'effondre en plein Brasilia

Les autorités ont rapidement fermé cet axe routier important, nommé «eixao» (grand axe) qui traverse du Nord au Sud la capitale brésilienne dessinée par les architectes et urbanistes Oscar Niemeyer et Lúcio Costa dans les années 50. «L'essentiel est qu'il n'y ait pas de victimes», a déclaré le maire de Brasilia, Rodrigo Rollemberg, arrivé sur les lieux de l'effondrement et reconnaissant toutefois que diverses voies surélevées étaient vétustes et devaient être rénovées.

Un bloc entier de cette route d'une trentaine de mètres de long s'est effondré, provoquant la panique des personnes présentes. Seules quelques voitures en stationnement ont été endommagées. La télévision Globonews a diffusé une vidéo prise avec un smartphone par le passager d'une voiture peu après l'effondrement montrant des véhicules faire demi-tour et rouler à contre-sens sur la voie pour en redescendre. Brasilia reçoit des pluies abondantes en été qui, après les mois de fortes chaleurs, mettent à rude épreuve les infrastructures.



Parte do viaduto Eixão Sul desaba na região central de #Brasília. Ainda não há informações sobre vítimas. [via @OficialJBr] pic.twitter.com/imF4Ar1mqB — RENOVA (@RenovaMidia) 6 février 2018

(L'essentiel/AFP)