«J'ai abattu Nipsey Hussle devant sa fille»

L'annonce de la mort de Nipsey Hussle, tué par balle à Los Angeles, a fait l'effet d'une bombe, et entraîné un torrent d'hommages dans le milieu de la musique, mais aussi parmi les stars du sport. De Rihanna à Pharell Williams en passant par LeBron James ou encore Drake, les nombreux messages partagés sur les réseaux sociaux démontrent l'immense respect dont jouissait le rappeur de 33 ans.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones!

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a