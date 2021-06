Les talibans pourraient reprendre Kaboul

Les talibans pourraient s'emparer de Kaboul dans l'année qui suivra le départ des forces étrangères d'Afghanistan, mais la chute du gouvernement n'est pas inévitable si l'armée afghane est bien dirigée, selon des experts américains interrogés à la veille de la visite du président Ghani à la Maison Blanche.

Les avancées militaires des talibans en Afghanistan inquiètent la communauté internationale, qui craint que les insurgés reprennent le pouvoir dans le pays, mais certains experts forts de plusieurs années d'expérience en Afghanistan, consultés par l'AFP, appellent à ne pas surestimer les capacités des insurgés afghans. Ils préviennent cependant que la corruption et les divisions ethniques qui rongent les forces afghanes donnent un avantage aux talibans, que les États-Unis ont chassés du pouvoir en 2001 pour avoir abrité les jihadistes d'Al-Qaïda, auteur des attentats du 11 septembre.

«Les talibans ne sont pas un invincible rouleau compresseur»

Les insurgés afghans ont saisi plusieurs dizaines de centres administratifs afghans depuis le début en mai du retrait ordonné par le président Joe Biden. Et selon de nouvelles analyses des services de renseignement américains citées mercredi par le Wall Street Journal, les talibans pourraient prendre le contrôle du pays dans les 6 à 12 mois suivant le retrait des forces américaines prévu d'ici le 11 septembre.

«On ne peut nier l'ampleur et la rapidité des pertes territoriales subies par le gouvernement» afghan, note Andrew Watkins, un ancien conseiller de l'ONU en Afghanistan aujourd'hui expert à l'International Crisis Group. «Mais la chute de Kaboul n'est pas imminente. Les talibans ne sont pas un invincible rouleau compresseur».

La plupart des districts revendiqués par les insurgés se trouvent dans des zones rurales qui ont peu de valeur stratégique, souligne-t-il. Et même si certains se trouvent sur des routes importantes ou autour de grandes villes, «ils ne vont pas nécessairement tenter de prendre ces villes dans un avenir proche».

«Pas beaucoup de sympathisants dans les grandes villes »

Pour Carter Malkasian, un ancien responsable du Pentagone aujourd'hui consultant en sécurité pour le centre de recherches CNA, les chances que les talibans prennent Kaboul à court terme sont «minimes», mais il est «concevable» que cela se produise dans un an. «Si on voit tomber des villes comme Kandahar ou Mazar-i-Sharif, là je commencerai à craindre une chute de Kaboul», ajoute-t-il.

Pour l'ancien émissaire de Barack Obama pour l'Afghanistan James Dobbins, aujourd'hui expert à la Rand Corporation, «les talibans ont certains avantages» sur le gouvernement qui est rongé par les divisions. «Mais ces avantages leur servent dans les campagnes, où se trouvent leurs partisans».

La population afghane s'est transformée depuis les années 1990: elle est plus urbanisée, mieux éduquée et moins isolée du reste du monde, grâce notamment aux téléphones portables, ajoute M. Dobbins. Les talibans «n'ont pas beaucoup de sympathisants dans les grandes villes où se trouvent toutes les infrastructures», souligne-t-il. «Kaboul est aujourd'hui une ville de 5 millions d'habitants. Ce n'est pas ce que c'était la dernière fois que les talibans l'ont prise. Et je pense qu'ils auraient du mal à en garder le contrôle s'ils la prenaient».

« Il y a le risque que tout le monde panique»

Tout repose désormais sur la capacité du président afghan Ashraf Ghani à garder le contrôle du gouvernement et celle de l'armée afghane à surmonter ses problèmes de démoralisation, de corruption et de mauvaise gouvernance, selon Andrew Watkins. L'armée afghane a raison selon lui de se recentrer sur la protection des grandes villes et des principales routes du pays. Mais «les pertes territoriales du gouvernement vont finir par avoir un impact politique», prévient-il. «Il y a le risque que tout le monde panique, du soldat de base (...) au sommet de l'État».

Les talibans préféreraient ne pas avoir à se battre pour Kaboul, indique Carter Malkasian. «Ce qu'ils voudraient, c'est voir le gouvernement afghan s'effondrer pour avancer dans le vide qu'il laisserait, plutôt que d'avoir à se battre».

(L'essentiel/AFP)