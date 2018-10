Jair Bolsonaro est élu président du Brésil

Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, a été élu dimanche président du Brésil, avec 55,7% des suffrages, devançant largement son adversaire de gauche Fernando Haddad, à 44,3%, selon des résultats officiels non définitifs. Ces résultats portant sur 88,8% des bulletins ont été communiqués par le Tribunal supérieur électoral (TSE), au soir du 2e tour de la présidentielle dans la plus grande puissance d'Amérique latine. Quelque 147 millions de Brésiliens ont voté pour départager le sulfureux candidat d'extrême droite, qui était le grand favori, de son adversaire du Parti des Travailleurs (PT) de l'ex-président emprisonné Lula.

«Nous allons changer ensemble le destin du Brésil»



«Nous allons changer ensemble le destin du Brésil», a déclaré dimanche soir le président élu de la République du Brésil, Jair Bolsonaro, dans son premier discours, sur Facebook (voir en bas de l'article), après l'annonce de sa victoire au 2e tour de la présidentielle.



«Nous ne pouvons plus continuer à flirter avec le socialisme, le communisme, le populisme de gauche», a ajouté, sur un ton martial, le président élu d'extrême droite, qui l'a emporté sur son adversaire de gauche Fernando Haddad.

Jair Bolsonaro succèdera à Brasilia au président Michel Temer, pour un mandat de quatre ans, au 1er janvier 2019. Une foule de plusieurs milliers de ses sympathisants s'est réunie en début de soirée devant son domicile pour célébrer la victoire du député dans un quartier aisé de Rio de Janeiro. Après le scrutin du 7 octobre qui a vu Bolsonaro frôler une élection dès le premier tour (46% des suffrages), les Brésiliens ont fait leur choix plus par rejet que par conviction : «contre la corruption» pour le candidat d'extrême droite, «contre la haine» pour celui de gauche.

«Comment meurent les démocraties»

Alvaro Cardoso, 55 ans, n'a pas hésité : «Bolsonaro va balayer les corrompus, il va chasser ces escrocs, ces communistes», veut-il croire après avoir voté à Rio pour le candidat d'extrême droite qui a capitalisé sur l'exaspération des Brésiliens. Renata Arruda, 41 ans, a voté Haddad. «Je n'ai jamais vécu une élection aussi polarisée. Je pense que c'est à cause de Bolsonaro qui est quelqu'un d'agressif, de fou. J'ai très peur», dit-elle en fondant en larmes dans un bureau à Sao Paulo, à l'évocation de ce chantre de la dictature (1964-1985). De nombreux électeurs de gauche se sont rendus aux urnes avec un livre sous le bras, un pied de nez aux électeurs de Jair Bolsonaro, dont certains s'étaient photographiés votant au premier tour avec une arme.

«1984» de George Orwell ou encore «Comment meurent les démocraties» de Daniel Ziblatt et Steven Levitsky faisaient partie des titres sélectionnés par les électeurs qui, sous les mots clé #LivroSim et #Armanao (Livre oui, arme non), postaient des photos sur les réseaux sociaux. Autre livre et autre message, Dias Toffoli, le président de la Cour suprême, s'est rendu aux urnes avec la Constitution. «Le futur président devra respecter les institutions, la démocratie et l'Etat de droit», a-t-il déclaré. Pour Marcio Coimbra, de l'Université presbytérienne Mackenzie, le Brésil a des garde-fous solides avec «un parquet fort, une Cour suprême forte et un Congrès qui fonctionne».

(L'essentiel/afp)