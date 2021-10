Des journalistes décrochent le Prix Nobel de la Paix

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov, pour «leur combat courageux pour la liberté d'expression» dans leurs pays respectifs, a annoncé le comité Nobel norvégien.

Maria Ressa et Dimitri Muratov «sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables», a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

Une première pour la liberté de la presse

Agé de 59 ans, Mouratov, un des fondateurs et rédacteur en chef du journal russe Novaïa Gazeta «a depuis des décennies défendu la liberté d'expression en Russie dans des conditions de plus en plus difficile», a souligné le jury. Quant à Maria Ressa (58 ans), avec son média d'investigation Rappler cofondé en 2012, «elle utilise la liberté d'expression pour exposer les abus de pouvoir et l'autoritarisme croissant dans son pays natal, les Philippines», dirigé par Rodrigo Duterte, salue-t-il.

La liberté de la presse, jamais sacrée jusqu'à présent, figurait parmi les favoris pour cette année mais les 329 candidatures en lice étaient tenues secrètes. Le prix - une médaille d'or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises (près de 980 000 euros) - doit être physiquement remis le 10 décembre à Oslo si les conditions sanitaires le permettent.

Les dix derniers lauréats

2020: Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies «pour ses efforts à combattre la fin dans le monde».

2019: Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed «pour ses efforts en faveur de la paix» et en particulier son «initiative déterminée pour régler le conflit frontalier avec l'Erythrée».

2018: Le médecin congolais Denis Mukwege et la Yazidie Nadia Murad qui œuvrent à «mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre».

2017: La Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) pour avoir contribué à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique.

2016: Le président colombien Juan Manuel Santos pour son engagement à clore le conflit armé avec la guérilla des Farc.

2015: Le Quartette pour le dialogue national tunisien, des acteurs de la société civile qui ont permis de sauver la transition démocratique en Tunisie.

2014: Malala Yousafzai (Pakistan) et Kailash Satyarthi (Inde) «pour leur combat contre l'oppression des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation».

2013: L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), pour ses efforts visant à débarrasser la planète de ces armes de destruction massive.

2012: L'Union européenne (UE), projet qui a contribué à pacifier un continent ravagé par deux guerres mondiales.

2011: Ellen Johnson Sirleaf et Leymah Gbowee (Liberia), et Tawakkol Karman (Yémen), pour leur lutte non violente en faveur de la sécurité des femmes et de leurs droits à participer aux processus de paix.

(L'essentiel/AFP)