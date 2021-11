Son instinct de survie a été plus fort que les balles

Brandy Littrell, 36 ans, est encore en vie. Et c’est un véritable miracle. Chauffeuse Lyft (ndlr: concurrent d’Uber), l’Américaine établie à Jackson (Mississippi) a été victime d’une épouvantable agression, mardi, en véhiculant un client âgé de 17 ans. Une fois arrivé à destination, Dontarius Magee a dégainé un pistolet et ordonné à Brandy de se mettre à l’arrière du véhicule. «Il voulait le code PIN de mon téléphone, mes cartes de débit et voulait savoir combien d’argent j’avais à la banque, ce qu’il y avait dans ma maison. Je lui ai donné tout ce qu’il voulait parce que je voulais juste rester en vie», raconte la trentenaire à WAPT.

L’adolescent a ensuite conduit sa victime dans une forêt et l’a forcée à ramper puis de se mettre à genoux. «J’ai entendu le premier coup de feu… J’essayais de couvrir mon visage au cas où il continuerait à tirer, ce qu’il a fait, bien sûr», confie l’Américaine. L’individu a tiré sept fois sur Brandy avant de la laisser sur les lieux. Poussée par un extraordinaire instinct de survie et un refus catégorique d’abandonner sa famille, la trentenaire est parvenue à se relever et à courir jusqu’à un immeuble pour demander de l’aide.

Brandy a été prise en charge par l’hôpital universitaire du Mississippi, d’où elle témoigne. Le suspect, lui, a été arrêté le soir même sur son lieu de travail et a avoué les faits. L’adolescent a été mis en examen pour enlèvement, car-jacking et voies de fait graves. Il sera jugé en tant qu’adulte. «D’après ce que j’ai compris lors de mon entretien avec cette personne, ce n’est pas la première fois qu’elle commet un tel acte», a déclaré lors d’une conférence de presse Deric Hearn, chef adjoint de la police de Jackson. Dans un communiqué, l’entreprise Lyft a fait part de sa solidarité envers Brandy et a assuré œuvrer pour renforcer la sécurité de ses chauffeurs.

(L'essentiel/joc)