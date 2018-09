«Trump pense que perdre 3000 vies est un succès»

"I actually think it was one of the best jobs," President Trump says of his administration's hurricane response in Puerto Rico, calling it an "incredible unsung success."Last month, Puerto Rico increased its Hurricane Maria death toll estimate to 2,975. https://t.co/iWbOl0dIUt pic.twitter.com/LFFGdFyxMl— NBC News (@NBCNews) 11 septembre 2018

Le président américain Donald Trump, dont le gouvernement a été accusé de négligence dans sa gestion de la crise après le passage de l'ouragan Maria à Porto Rico l'an dernier, s'est dit fier mardi de la réaction des pouvoirs publics après cette catastrophe naturelle. Les opérations ayant suivi l'ouragan furent «un succès incroyable et méconnu», a affirmé M. Trump à des journalistes à Washington, alors que l'ouragan Florence se rapprochait de la côte Est des Etats-Unis.

Le bilan officiel est désormais de 2975 personnes mortes sur l'île de Porto Rico dans les six mois ayant suivi la catastrophe. Il était auparavant de 64 morts, un chiffre qui a fait l'objet de vives controverses depuis un an. Maria a laissé des stigmates pendant des mois sur l'île, en coupant l'eau courante, l'électricité, le téléphone et les routes, et en isolant de nombreux villages. Nombre d'habitants vulnérables n'ont plus eu accès à des médecins ou des pharmacies pendant des mois. Faute d'électricité, les respirateurs artificiels ne pouvaient plus fonctionner.

Les propos de Donald Trump ont provoqué une tempête de réactions outrées. «Aucune relation entre une colonie et le gouvernement fédéral ne peut être qualifiée de 'succès', parce que les Porto-Ricains manquent de certains des droits inaliénables dont jouissent nos concitoyens» aux États-Unis, a déclaré Ricardo Rossello, le gouverneur de Porto Rico, dans un communiqué. Selon lui, «la relation historique entre Porto Rico et Washington est injuste».

La maire de la capitale San Juan s'est dite, elle, scandalisée. «Je suis désolée, Monsieur, [mais] honte à vous», a dit sur CNN Carmen Yulin Cruz. «S'il pense que 3000 personnes qui meurent alors qu'il est en poste, c'est (...) un succès méconnu, personne ne va chanter ses louanges», a-t-elle ajouté. «Parce qu'il s'est agi d'un acte méprisable de négligence de la part de son gouvernement». Sur Twitter, la maire a ajouté: «Le président Trump pense que perdre 3000 vies est un succès. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait un échec?»

Pres Trump thinks loosing 3,000 lives is a success. Can you imagine what he thinks failure looks like?— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) 12 septembre 2018

Personnalités politiques, célébrités, anonymes et observateurs ont également vertement critiqué les propos de Donald Trump, relève le Huffington Post.

«Non Donald Trump. Quand on réalise que plus de gens sont morts à Porto Rico que dans n'importe quelle autre catastrophe naturelle dans l'Histoire des États-Unis à cause de la lenteur de la réaction des autorités, c'est juste incroyablement triste.»

No, @realDonaldTrump. When you realize that more people died in Puerto Rico than in any other natural disaster in US history, as consequence of slow emergency response, it was incredibly sad.— ????????Primo Pedro???????? (@FuegoGallo) 11 septembre 2018

«Cela fera un an la semaine prochaine que Maria a frappé. Une partie de ma famille à Porto Rico n'a récupéré l'électricité il n'y a que quelques semaines. Les gens développent des maladies respiratoires dues à la contamination de l'air causée par l'insalubrité. La réponse des autorités à Porto Rico a été un désastre»

The 1 year anniversary of Hurricane María is next week.Some of my PR???????? family JUST got power a few weeks ago.People are developing respiratory issues partly due to airborne fungal spores from lack of proper cleanup.The admin's response to Puerto Rico has been a disaster. https://t.co/YCGxoWUF0h— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 11 septembre 2018

«M. le Président: putain, comment un bilan de 2975 Américains morts à Puerto Rico (oui, des Américains!) peut-il être un «incroyable succès méconnu»? Vous avez promis de nettoyer le marécage, mais en fait une fosse. Dégoûtant. Ces vies sont entre vos mains.»

Mr. President: How the FUCK is a reported death toll of 2,975 Americans in Puerto Rico (that's right, AMERICANS!) an "incredible, unsung success"? You promised to clean the swamp but instead made it a cesspool. Disgusting. These lives are in your hands.— Marc Anthony (@MarcAnthony) 12 septembre 2018

Certains internautes craignent le pire à l'approche de l'ouragan Florence, qui s'apprête à frapper la côte est des Etats-Unis.

«Je me sens tellement rassuré à propos de l'ouragan Florence qui va frapper la Caroline maintenant que je sais que Trump y est tout à fait préparé, comme pour Porto Rico!»

I feel so much better about #HurricaneFlorerence hitting the Carolinas knowing Trump is totally prepared like he was in Puerto Rico!! pic.twitter.com/D3mgb4viat— Drew (@drewlou102) 11 septembre 2018

(L'essentiel/joc/afp)