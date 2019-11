Un cocktail Molotov enflamme des policières

De nouveaux affrontements ont éclaté au Chili, où le mouvement de contestation populaire, qui est entré dans sa troisième semaine, reste massif malgré l'annonce de nombreuses mesures sociales. Une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, parmi laquelle de nombreux étudiants, s'est rassemblée lundi soir à Santiago, sur la plaza Italia, lieu emblématique du mouvement de colère initié le 18 octobre.

Le chef de l'Etat chilien a exclu, dans une interview à la BBC, tout départ du pouvoir comme réponse à la crise qui secoue son pays.

Les manifestations dans la capitale ont été émaillées de nombreux incidents. Des échauffourées ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants et plusieurs bus ont été incendiés, selon des journalistes de l'AFP. Alors qu'un cortège tentait de s'approcher du palais présidentiel de la Moneda, la police a dispersé la foule en faisant usage des lances à eau et de gaz lacrymogènes. Au moins une policière a été blessée, selon un photographe de l'AFP.

Sur un cliché, on apercevait le casque de celle-ci en flammes.

(L'essentiel/afp)