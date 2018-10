Un candidat gouverneur se fait tirer dessus

Blog do Leandro Leite entrevista o candidato ao governo do estado de SP, Major Adriano da Costa e Silva (DC)https://t.co/v2MWxMpqrq pic.twitter.com/KdJ5vfIdhF — Leandro Leite (@LeandroLeite027) 27 août 2018

Le candidat au poste de gouverneur de São Paulo pour le parti minoritaire Démocratie chrétienne, le major Adriano da Costa e Silva, a été la cible de coups de feu mercredi soir alors qu'il circulait en voiture, a-t-on appris auprès de la police. Le candidat et son chauffeur ont été légèrement blessés. «Il y a eu une série de tirs», dont les causes sont pour l'heure inconnues, et «une enquête est en cours», a indiqué une source officielle. L'attaque, qui survient à quatre jours du premier tour des élections générales au Brésil, s'est produite à 21h (2h au Luxembourg) quand deux motos ont surgi à hauteur de la voiture à bord de laquelle se trouvaient le candidat et son conseiller, le capitaine Munhoz, qui était au volant sur le périphérique de São Paulo.

Une rafale de tirs a atteint le véhicule et le gilet pare-balles du chauffeur. La voiture est sortie de route et a fini dans un ruisseau, selon le quotidien O Estado de São Paulo. Adriano da Costa e Silva, un major de l'armée brésilienne âgé de 41 ans, est crédité de 3% des intentions de vote aux élections pour le poste de gouverneur de l’État de São Paulo, selon les derniers sondages. Parent éloigné du général Artur da Costa e Silva, second président durant la dictature brésilienne (1964-1985), il est l'un des nombreux candidats aux élections générales du 7 octobre, issus des rangs de l'armée.

Le candidat d'extrême droite et ancien capitaine Jair Bolsonaro figure en tête des intentions de vote de la présidentielle, lors de ce premier tour, où les électeurs sont appelés également à élire leurs gouverneurs, députés et deux tiers des sénateurs.

(L'essentiel/afp)