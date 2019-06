Retour sur la Terre pour trois astronautes

L'astronaute américaine Anne McClain, le Canadien David Saint-Jacques et le Russe Oleg Kononenko sont revenus sur Terre, mardi, après une mission de plus de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Anne McClain, Oleg Kononenko et David Saint-Jacques -- qui a battu, avec 204 jours, le record de temps passé dans l'espace par un Canadien -- se sont posés dans la steppe du Kazakhstan à 2h47 GMT.

Leur départ pour la station orbitale, le 3 décembre, s'était déroulé avec une certaine inquiétude car il suivait la mésaventure arrivée mi-octobre au Russe Alexeï Ovtchinine et à l'Américain Nick Hague: environ deux minutes après leur décollage, leur vaisseau Soyouz avait explosé et ils avaient été contraints à un atterrissage d'urgence. Avant leur départ pour l'espace, Anne McClain, Oleg Kononenko et David Saint-Jacques s'étaient montrés optimistes.

Le trio avait été rejoint en mars par Alexeï Ovtchinine et les Américains Nick Hague et Christina Koch. Cette dernière devrait passer près de onze mois sur la station, battant le record du plus long séjour spatial effectué par une femme, a indiqué la NASA en avril.

(L'essentiel/afp)