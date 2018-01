Arrêté 13 ans après à cause de ses tatouages

Après près de 13 années comme fugitif en Thaïlande, un yakuza japonais, démasqué grâce aux photos de ses tatouages devenues virales sur le Net, a été arrêté par la police thaïlandaise.

Shigeharu Shirai, 72 ans, a été interpellé mercredi à Lopburi, petite ville du centre de la Thaïlande connue pour ses centaines de singes en liberté dans les rues. «Le suspect a reconnu qu'il était le chef du sous-gang Yakuza Kodokai», a déclaré jeudi Wirachai Songmetta, le porte-parole de la police thaïlandaise. Ce gang fait partie de l'un des plus grands gangs de yakuza, le Yamaguchi-gumi.

Les autorités japonaises le recherchaient notamment pour son rôle dans l'assassinat d'un rival en 2003. «Le suspect n'a pas avoué le meurtre mais a reconnu que la victime le menaçait», a ajouté le porte-parole de la police. Peu de temps après le meurtre, Shigeharu Shirai avait disparu et était venu se cacher en Thaïlande, où il s'est marié.

Le secret de sa cachette semblait bien gardé jusqu'à ce qu'un journal local poste la photo de cet homme frêle en train de jouer aux dames dans la rue et arborant d'immenses tatouages et un petit doigt en moins. Partagées plus de 10 000 fois sur Internet, les clichés ont attiré l'attention de la police japonaise qui a demandé à Bangkok d'enquêter.

