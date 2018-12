L'armée égyptienne tue 14 jihadistes présumés

Quatorze jihadistes présumés ont été tués dans des affrontements avec les forces de sécurité dans le Nord-Sinaï, où l'Égypte combat une branche locale du groupe État islamique (EI), a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur. Depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, les autorités égyptiennes affrontent des groupes extrémistes dans cette péninsule bouclée par l'armée.

«Huit éléments terroristes sont morts» lors d'un raid des forces de sécurité contre une «cellule terroriste» à al-Arich, a déclaré le ministère dans un communiqué. Al-Arich est la capitale du Nord-Sinaï, où l'EI est particulièrement actif. Six autres jihadistes présumés ont été tués lors d’un échange de tirs avec les forces alors qu'ils tentaient de fuir, a ajouté le ministère. La cellule avait planifié des attaques contre «les installations importantes et vitales ainsi que les hommes de la police et des forces armées», a-t-il précisé.

Environ 500 jihadistes présumés sont morts depuis le lancement en février d'une vaste campagne anti-terroriste baptisée «Sinaï 2018», selon les chiffres de l’armée. Les autorités égyptiennes annoncent régulièrement la mort de jihadistes présumés dans des opérations menées par les forces de sécurité. Aucun chiffre de source indépendante n'est disponible. La presse n'est pas autorisée à se rendre librement au Nord-Sinaï mais l'armée a organisé en juillet une rare visite à al-Arich pour les médias étrangers.

(L'essentiel/afp)