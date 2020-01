Un stade s'effondre avant l'heure: au moins un mort

Au moins une personne est décédée vendredi dans l'effondrement du toit du complexe sportif et scénique de Saint-Pétersbourg (CKK). Le drame est survenu lors de travaux de démantèlement de l'ouvrage, écrit le Moscow Times. Des images impressionnantes réalisées par un drone montrent un ouvrier se faire emporter avec la structure. Aucune confirmation officielle n'a encore été faite, mais le Mash Telegram rapporte que cette personne âgée de 29 ans est morte dans l'effondrement.

D'après le média, l'homme était en train d'œuvrer sur le toit du stade et n'était pas attaché. «Selon les premières informations, il pourrait y avoir des travailleurs sous les décombres», a fait savoir le ministère des Services d'urgence, à Fontanka. Les secouristes sont actuellement en train de s'activer dans les décombres. Ouvert en 1980, le stade, qui abritait des matches et des concerts, était en train d'être démonté. Les causes de son effondrement prématuré sont encore inconnues.

(L'essentiel/joc)