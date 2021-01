Des djihadistes contrôlent une base militaire

Des djihadistes présumés, affiliés au groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), ont pris le contrôle de la base militaire de Marte, dans le nord-est du Nigeria, vendredi soir. De nombreux combattants sont arrivés à bord de camions militarisés et ont attaqué cette base de la région du lac Tchad, dont ils ont toujours le contrôle, selon plusieurs sources militaires concordantes, malgré une opération militaire actuellement en cours.

«Nous avons subi une attaque des "terroristes" d’Iswap. Ils ont envahi la base de Marte après d’intenses combats», a fait savoir un officier ayant requis l’anonymat, «notre priorité est désormais de reprendre le contrôle de la base, et une opération est actuellement en cours». «Nos troupes ont essuyé des pertes humaines et en équipement, mais nous sommes toujours en train de recueillir des informations précises», a indiqué une seconde source militaire, également sous couvert d’anonymat.

Iswap, affilié à l’État islamique (EI) a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s’est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière et stratégique entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger.

