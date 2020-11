«J'ai voté pour une personne de confiance: moi!»

Kanye West n'est pas à une folie près. L'artiste qui fait partie du millier de «petits» candidats qui se sont également présentés à l'élection présidentielle américaine a partagé une publication dont il a le secret sur Instagram: «Aujourd'hui, c'est la première fois que je vote à l'élection présidentielle américaine. Et mon vote est allé à une personne en qui j'ai réellement confiance...moi».

Chacun appréciera l'égocentrisme qui le rapproche de...Donald Trump. Le rappeur s'est en effet fait remarquer à plusieurs reprises en apportant son soutien au président américain, ce qui lui a valu les foudres de nombreux fans et personnalités du show-business.

C'était avant que le mari de Kim Kardashian se lance lui même dans une campagne présidentielle improbable marquée par une conférence de presse surréaliste durant laquelle le natif de Chicago a fondu en larme. Un épisode bipolaire, selon son épouse.

Kanye West cry’s at South Carolina rally and says he was almost aborted. Kanye also says he almost aborted his daughter North #kanyewest #kanye2020 #yeezy pic.twitter.com/ABcB5XBE7n