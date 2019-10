Le célèbre gangster John Dillinger va être exhumé

Est-ce bien le célèbre gangster américain John Dillinger qui est enterré dans ce cimetière de l'Indiana? Pour s'en assurer, des membres de sa famille ont demandé l'exhumation du corps, et les autorités ont dit oui. Avec son gang, John Dillinger, qui a été incarné sur le grand écran par Johnny Depp, a cambriolé des banques et organisé des évasions de prison à l'époque de la Grande Dépression, dans les années 1930. Décrit par le FBI comme «un voleur féroce», il fait régulièrement la Une des journaux.

En 1934, il finit par être tué par la police fédérale, et il est enterré dans le cimetière de Crown Hill, à Indianapolis. Mais certains de ses proches doutent de la version des autorités. Dans une déclaration écrite sous serment accompagnant une demande d'exhumation, Carol Thompson, sa nièce, affirme disposer d'éléments laissant entendre que l'homme présenté comme étant John Dillinger et reposant à Indianapolis n'est en fait pas son oncle. À l'appui de ses dires, elle cite notamment la couleur de ses yeux et ses empreintes digitales.

«Théorie du complot»

«Je pense qu'il est capital de savoir si Dillinger a vécu au-delà de la date rapportée de sa mort, le 22 juillet 1934. S'il n'a pas été tué à cette date, je veux savoir ce qui lui est arrivé, où il a vécu, s'il a eu des enfants, et si de tels enfants ou petits-enfants sont vivants aujourd'hui», écrit-elle. Le FBI juge que cette version relève de «la théorie du complot». Mais jeudi, le département de la Santé de l'Indiana a donné son accord à l'exhumation, qui devrait se produire le 31 décembre selon un document officiel.

Le cimetière conteste toutefois cette décision, rapportent des médias américains. L'affaire pourrait donc se jouer devant la justice.

