4 morts, 20 blessés dans des frappes aériennes

Des raids aériens nocturnes ont fait quatre morts et 20 blessés à Tripoli, ont annoncé dimanche les autorités du Gouvernement d'union nationale (GNA), attribuant ces raids aux forces du maréchal Haftar qui mènent une offensive militaire sur la capitale libyenne. Des combats se déroulent depuis plus de trois semaines au sud de Tripoli entre les forces loyales au GNA, reconnu par la communauté internationale, et celles du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays qui a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir la ville.

Le porte-parole du ministère de la Santé du GNA, Amin al-Hachémi, a déclaré dimanche à l'AFP que ces frappes aériennes ont fait «quatre morts et 20 blessés transportés à l'hôpital public d'Abou Slim», un quartier du sud de la capitale. «Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures», a-t-il ajouté. Selon une source militaire pro-GNA, les victimes sont des civils.

(L'essentiel/afp)