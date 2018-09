Un avion finit dans l'eau, des soldats viennent aider

Le Boeing 737 d'Air Niugini a raté la piste d'atterrissage de l'aéroport de Weno, sur l'île de Micronésie, pour se retrouver dans le lagon Chuuk, où il a immédiatement commencé à couler et a fini partiellement englouti. Quelques minutes plus tard, les habitants se sont pressés sur les lieux à bord de petites embarcations pour récupérer les 35 passagers et 12 membres d'équipage de l'avion en perdition.

Parmi les sauveteurs, une équipe de la marine américaine qui est arrivée sur place juste après l'amerrissage. Les marins, qui travaillaient à proximité du crash, se sont approchés de l'épave alors que les passagers étaient encore à bord de l'appareil. L'US Navy, qui a diffusé les images du sauvetage samedi, précise que les marins ont utilisé un bateau gonflable pour débarquer les passagers avant que l'avion ne coule.

Sur ces images, on peut voir les marins marcher sur l'aile de l'avion puis inspecter l'intérieur à la recherche de passagers. La marine indique avoir apporté assistance à au moins une personne légèrement blessée.

#USNavy's Underwater Construction Team 2 renders assistance following plane crash in Chuuk, shuttling passengers and crew to shore using their inflatable boat prior to the plane sinking and also providing medical attention to at least one passenger - https://t.co/Bl9FTFZoxZ pic.twitter.com/7ZsoekYUU4— U.S. Navy (@USNavy) 28 septembre 2018

(L'essentiel/cga)