Des éléphants piégés ont pu être secourus

Cinq éléphants, pris au piège dans une mine d'or abandonnée dans l'état de Pahang, en Malaisie, ont été sauvés après une opération qui a duré près de six heures mardi dernier. Les cinq pachydermes, dont un bébé, étaient incapables de ressortir de la cuve dans laquelle ils étaient tombés, car la zone était très boueuse à cause des pluies tombées sur la région, relève la presse locale.

Ce sont des autochtones qui ont trouvé les éléphants et ont alerté les autorités. «Nous avons été obligés de faire appel à une société minière située à proximité pour utiliser leur excavatrice, afin de creuser et permettre aux éléphants de sortir», relate Rozaidan Md Yasin, directeur du Département de la faune et des parcs nationaux de Pahang. Durant le travail de l'excavatrice, les adultes éléphants ont protégé le plus jeune d'entre eux.

Les éléphants secourus ont finalement pu regagner la jungle située à proximité. Selon les gardes forestiers, les pachydermes ont passé deux à trois jours coincés avant de retrouver leur liberté.

