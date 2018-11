Il a vu ses amis brûler vifs juste derrière lui

Ce n'était plus qu'une question de secondes. Voyant le feu s'approcher inexorablement de sa maison rurale de Paradise, Greg Woodcox a compris qu'il fallait déguerpir aussi vite que possible. Le Californien de 58 ans a crié à ses voisins de tout laisser derrière eux et de prendre la fuite avec lui. Rapidement, une file de véhicules s'est formée derrière la voiture de Greg. Mais à part le quinquagénaire, personne n'a pu échapper à l'avancée impitoyable des flammes: il a vu un ami paraplégique, la mère de celui-ci et trois autres personnes être brûlés vifs dans leur véhicule.

«Je suis sous le choc. Ces pauvres âmes. J'ai essayé de les faire sortir, mais nous étions faits comme des rats», confie Greg au «San Francisco Chronicle». Si le Californien a eu la vie sauve, c'est grâce à l'apparition soudaine d'un renard qui, selon lui, l'a guidé vers un chemin menant à un ruisseau. Là, le quinquagénaire a passé 45 minutes dans l'eau, en attendant que «Camp Fire» s'éloigne. «Je ne sais pas comment j'ai fait. Ce truc est passé au-dessus de moi et a rugi comme une fournaise venue de l'enfer», se souvient Greg.

California wildfires: Survivor Greg Woodcox captures horrific aftermath of deadliest fire - read more - https://t.co/vQ6Wkf72laA distressing video filming the surroundings of a woodland area in California shows the shocking extent of the Camp Fire death toll.A devastated m... pic.twitter.com/E3VrOjTmCr— NewsFlash - Fresh News (@NewsflashN) 12 novembre 2018

Une fois remonté sur la route, le Californien a retrouvé sa Jeep intacte et ses deux chihuahuas en vie. À seulement 40 mètres se trouvaient les véhicules brûlés de ses amis. D'instinct, le Californien s'est emparé de son téléphone et a filmé la désolation autour de lui, s'attardant également sur les corps calcinés des victimes. Une heure après le passage de l'incendie, il ne reste plus que les squelettes des malheureux. «Personne ne s'en est sorti. Ces gens ont été brûlés vifs. J'étais juste en dessous d'eux. Mon ami, on peut voir qu'il est mort, et sa mère», décrit l'homme dans sa vidéo. Matthew Strausbaugh, le neveu de Greg, a posté ce document sur YouTube, ce qui n'a pas été du goût de nombreux habitants de Paradise.

Greg Woodcox urged his friends to evacuate as the #CampFire began.During his efforts, Woodcox was trapped and forced to take cover in a stream.When the fire passed, he returned to find his friends didn't make it. More by @EvanSernoffsky on @sfchronicle https://t.co/A3RS3ORBds pic.twitter.com/M2ZwZpm4gy— Jessica Christian (@jachristian) 12 novembre 2018

«J'ai pesé le pour et le contre avant de la diffuser. La vidéo montre des choses horribles, mais d'un autre côté, si une personne voit ces images et que cela peut sauver quelqu'un, alors ces gens ne sont pas morts en vain», justifie Matthew. YouTube, qui n'a pas censuré les images, y a ajouté un avertissement après plusieurs signalements. Greg, lui, est en vie, mais traumatisé par ce qu'il a vu. Sa maison étant détruite, le Californien est contraint de dormir dans sa Jeep sur des aires de repos. Le reste du temps, il conduit et repense à ce drame. «C'est vraiment dur. Mais il faut que je croie que ce que j'ai vécu, c'était pour une raison», conclut-il.

(L'essentiel/joc)