Plusieurs morts dans un attentat à Tripoli

Au moins trois personnes, dont un diplomate libyen, ont été tuées dans une attaque «terroriste» menée par trois assaillants contre le ministère des Affaires étrangères mardi à Tripoli, selon plusieurs sources concordantes. Dix personnes ont aussi été blessées.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a fait état d'une «attaque-suicide» menée par des «éléments terroristes», tout en saluant le «professionnalisme» des services de sécurité, ayant permis selon lui de limiter le nombre des victimes. Selon des sources de sécurité, un diplomate, directeur d'un département au sein du ministère, figure parmi les trois victimes décédées. L'identité des deux autres morts n'est pas encore connue.

Tarak al-Dawass, porte-parole des forces spéciales, a accusé le groupe djihadiste Etat islamique (EI) d'être derrière l'attaque. Il n'y pas eu de revendication à ce stade. Une «voiture piégée» a tout d'abord explosé a proximité du bâtiment, amenant des forces de sécurité à se rendre sur le site, a-t-il dit à l'AFP.

Un kamikaze est alors entré dans le bâtiment où il s'est fait exploser au 2e étage, a-t-il ajouté. Un deuxième assaillant est mort dans l'enceinte du ministère après l'explosion d'une valise qu'il portait, tandis que le troisième, qui n'était pas armé et qui «ne portait qu'un gilet pare-balles», a été tué par les forces de sécurité à l'extérieur, toujours selon M. Dawass.

Plusieurs coups de feu

Un cordon de sécurité a été mis en place autour des locaux du ministère ravagé par le feu, tandis que les services de protection civile sont arrivés sur place pour tenter de venir à bout de l'incendie, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Des témoins et des médias, dont la chaîne officielle du gouvernement d'union (GNA), avaient au préalable fait état d'au moins une explosion et de coups de feu dans l'enceinte du ministère. L'attaque a été menée par plusieurs «assaillants terroristes», avait ajouté cette chaîne TV du GNA, citant des sources au sein des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli d'un gouvernement d'union nationale (GNA), soutenu par la communauté internationale, et dans l'Est, un cabinet parallèle appuyé par l'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar.

Ce chaos politique et sécuritaire a favorisé l'émergence de groupes djihadistes, qui ont commis de nombreuses attaques ces dernières années.

A quand des élections?

Des pourparlers ont eu lieu ces derniers mois à Paris puis en Sicile pour tenter de faire avancer le processus politique dans ce pays de quelque six millions d'habitants, avec notamment la tenue d'élections. La France en particulier avait poussé, sans succès, pour la tenue d'élections législatives et présidentielle avant la fin de l'année.

Au début du mois, le président de la Haute commission nationale électorale (HNEC), Imed al-Sayeh, a affirmé qu'un référendum sur une nouvelle Constitution en Libye pourrait se tenir en février 2019, si les conditions de sécurité étaient réunies.

Outre le fait de constituer un potentiel repaire de djihadistes, les pays européens s'inquiètent de la situation en Libye autour de la question des migrants: des dizaines de milliers de personnes cherchent chaque année à rejoindre les côtes italiennes à partir de la Libye où les passeurs, profitant du chaos, sont très actifs.

