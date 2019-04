Joe Biden candidat à la Maison-​​Blanche

Après plus de 45 ans de carrière politique, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden a officialisé jeudi sa candidature à la Maison-Blanche, fort de son image de modéré rassembleur et d'une popularité persistante malgré de récentes polémiques sur ses gestes d'affection trop marqués.

«Les valeurs fondamentales de cette nation, notre rang dans le monde, notre démocratie même, tout ce qui a fait l'Amérique, est en jeu. C'est la raison pour laquelle j'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis», a écrit Joe Biden, 76 ans, sur Twitter.

Domination des sondages

Grâce notamment à sa grande notoriété, l'ex-numéro deux de Barack Obama domine déjà depuis des mois les sondages de ce tout début de campagne pour décrocher l'investiture démocrate. Joe Biden deviendra ainsi le 20e candidat à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre 2020: un nombre record pour un groupe qui présente aussi une diversité sans précédent dans l'histoire américaine.

Après deux tentatives malheureuses pour les présidentielles de 1988 et 2008 et alors qu'il avait passé son tour en 2016, trop affecté par le décès de l'un de ses fils, Joe Biden a laissé régner le suspense pendant des mois. Pendant ce temps, sa large avance s'est quelque peu érodée, avec l'entrée en piste de candidats médiatiques aux nouveaux visages - et bien plus jeunes -, comme le maire modéré Pete Buttigieg.

Témoignages compromettants

Les dernières semaines d'attente ont en outre été assombries par les témoignages de plusieurs femmes qui l'ont accusé de les avoir profondément gênées avec ses célèbres marques d'affection: baiser sur la tête, mains sur les épaules...

S'il a promis, face à la polémique, d'«être plus attentif», il ne s'est pas excusé pour autant. D'autres amies ont pris sa défense et malgré la controverse, il n'a pas quitté sa place au sommet des sondages. Avec 29,3% des suffrages, le centriste partage le peloton de tête démocrate avec le sénateur très gauche Bernie Sanders (23%), selon la moyenne établie par le site RealClearPolitics (du 5 au 21 avril). Puis suivent, plus loin derrière, la sénatrice Kamala Harris (8,3%), le maire de South Bend Pete Buttigieg (7,5%), la sénatrice progressiste Elizabeth Warren (6,5%) et l'ex-élu du Texas Beto O'Rourke (6,3%).

(L'essentiel/afp)