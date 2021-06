Castillo double Fujimori avant la présidentielle

Le suspense était à son comble, lundi, dans la dernière ligne droite de l’élection présidentielle au Pérou. Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, est passé pour la première fois en tête après le dépouillement de 94,355% des bureaux de vote.

L’ancien instituteur devançait, à midi (19h au Luxembourg), la représentante de la droite populiste Keiko Fujimori de 39 164 voix (50,116%), alors qu’il en comptait 72 000 de retard six heures plus tôt, selon l’Office national des processus électoraux (ONPE). Depuis le premier résultat partiel, portant sur 42% des bureaux de vote, Pedro Castillo n’a cessé de refaire petit à petit le retard de six points concédé dimanche soir.

L’importance des votes de l’étranger

Les votes en provenance des campagnes et des régions reculées, proches de la forêt amazonienne, favorables au candidat qui revendique ses origines provinciales, lui ont permis de doubler la fille de l’ancien président Alberto Fujimori (1990-2000). Les votes d’un million de Péruviens résidant à l’étranger pourraient encore inverser la tendance, préviennent les experts. Ces derniers et l’ONPE répètent leurs appels à la prudence. «Les résultats sont encore incertains», a déclaré, lundi, l’analyste Fernando Tuesta.

La tension est à son comble dans les deux camps et Pedro Castillo a appelé à «la modération», demandant à ses partisans de «ne pas tomber dans la provocation». «Seul le peuple sauvera le peuple.» Pour l’heure, aucun des deux camps n’a émis de contestation, ce qui pourrait retarder l’annonce officielle en cas de résultat aussi serré.

(L'essentiel/AFP)