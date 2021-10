Un homme arrache une fillette des bras de sa mamie

Une femme de 65 ans a connu une épouvantable frayeur, lundi en plein après-midi à New York. Cette grand-maman était en train de marcher avec ses trois petits-enfants – deux garçons et une fille – quand un individu emmitouflé sous une couverture a croisé leur chemin. En deux temps trois mouvements, l’homme de 27 ans a jeté le plaid sur la fillette de 3 ans et l’a arrachée de la main de sa grand-maman avant de prendre la fuite.

Alertées par les cris de la sexagénaire, plusieurs personnes sont intervenues. Un employé de la station-service près de laquelle la scène s’est déroulée raconte. «Je balayais dehors, et tout d’un coup cette dame est passée avec trois enfants… le type l’a attrapée. J’ai cru que c’était une famille qui s’amusait», dit-il au New York Post. Fermin Bracero se trouvait donc dans la station-service toute proche au moment des faits.

Il n’a pas fallu longtemps au sexagénaire pour comprendre que la scène n’avait rien d’une blague. «Deux personnes et moi-même lui avons couru après», témoigne-t-il. L’individu a rapidement lâché la petite fille et s’est mis à marcher tranquillement jusqu’à son scooter. Santiago Salcedo a été arrêté plus tard dans la journée et mis en examen pour enlèvement, tentative d’enlèvement, séquestration et mise en danger d’un enfant.

(L'essentiel/joc)